'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı
Düzce'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.’yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı. Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Polis, Çise C.’nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.
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