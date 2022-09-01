Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'in Bergama ilçesinde, H.Ç(25), sevgilisi olduğu öne sürülen İbrahim Çokgezer'i (30) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. H.Ç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evli ve kocasının cezaevinde olduğu öğrenilen H.Ç., iddiaya göre yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer ile tartıştı. Bu sırada bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, ikili arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. H.Ç., evde bulunan bir bıçakla Çokgezer’i göğsünden bıçakladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç.’yi yakaladı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çokgezer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İbrahim Çokgezer’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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