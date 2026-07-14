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Erkek dehşeti! Eşini çay bahçesinde silahla katletti

Erkek dehşeti! Eşini çay bahçesinde silahla katletti

14.07.2026 23:15:00
Güncellenme:
DHA
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Erkek dehşeti! Eşini çay bahçesinde silahla katletti

Kilis'te Hikmet E., boşanma aşamasındaki eşi Hülya E.'yi tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ağır yaralanan Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Olay akşam saatlerinde kent merkezindeki çay bahçesinde meydana geldi.

Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya E. bir çay bahçesinde buluşup, konuşmaya başladı.

Kısa süre sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Hikmet E., yanında bulunan tabanca ile eşine 3 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Hikmet E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi Hikmet Eser tarafından çay bahçesinde tabanca ile vurularak ağır yaralanan Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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