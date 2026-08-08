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Ermenek'teki maden faciasının baş şüphelisi Mersin'de yakalandı

Ermenek'teki maden faciasının baş şüphelisi Mersin'de yakalandı

8.08.2026 20:55:00
Güncellenme:
AA
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Ermenek'teki maden faciasının baş şüphelisi Mersin'de yakalandı

28 Ekim 2014'te 18 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamının baş şüphelisi olarak aranan Y. Ö. Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.
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Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ermenek ilçesinde meydana gelen ve 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasının baş şüphelisi Y.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan Y.Ö'nün Silifke ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Y.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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