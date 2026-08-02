Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Peki, Ertuğrul Özkök kimdir, kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Özkök hakkında neden soruşturma başlatıldı?

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök, 8 Nisan 1947'de İzmir'de doğdu. Yaklaşık 20 yıl boyunca Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra akademisyen olarak da görev yapan Özkök, daha sonra Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Babası Şükrü Özkök, Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Gazi İlkokulu'nda, lise eğitimini İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlayan Ertuğrul Özkök, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Meslek hayatına TRT'de muhabir olarak başladı. Daha sonra Fransa'ya giderek İletişim Bilimleri alanında doktora yaptı.

1986 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Özkök, aynı yıl Hürriyet gazetesine geçti. Gazetedeki kariyerinde uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Özkök, 29 Aralık 2009 tarihinde bu görevinden ayrıldı.

Ertuğrul Özkök, aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde de bulundu. Gazeteci Emin Çölaşan da "Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi" adlı kitabında Özkök ile birlikte yaşadıkları bazı anılara yer verdi.

Özkök, öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu, daha sonraki süreçte ise Turgut Özal'ın fikirlerinden etkilenerek liberal düşünceye yöneldiğini çeşitli açıklamalarında dile getirdi.

ERTUĞRUL ÖZKÖK ESERLERİ

Sanat, İletişim ve İktidar (1982)

İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)

Elveda Başkaldırı (1987)

Stalin Baroku (1989)

Artakalan Zamanda (1997)

Tuhaf (2010)

Yedi Büyük Günah (2012)

kırk7 (2013)

Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

Tuhaf Bir Çocuğun Fevkalade Hikâyesi (2015)

ERTUĞRUL ÖZKÖK HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programdaki beyanları nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı.

Özkök, gazeteci Bahar Feyzan'ın programına konuk olduğu sırada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece!

Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz zaten.

Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar.

Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."