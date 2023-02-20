Erzin nerede? Erzin'in belediye başkanı kim, hangi partiden?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:48

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:48

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Erzin ilçesinde hiç bir yapının ağır hasar görmemesi çok konuşuldu. Erzin'in nerede olduğu ve belediye başkanı araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

ERZİN NEREDE?

Erzin, Erzin, Hatay'ın bir ilçesidir. Osmaniye il merkezine 23, Dörtyol ilçesine 15 ve İskenderun ilçesine 45 km mesafede, E-5 karayolu, Toprakkale-İskenderun demiryolu ve yine Toprakkale-İskenderun TEM otoyolunun kesiştiği istasyondan, 7 km’lik yolu kat ederek ilçe merkezine ulaşılır.

ERZİN NASIL BİR YER?

İlçenin ekonomisi; tarıma dayalı olup başlıca gelir kaynağı narenciye üretimidir. Tahıl ve sebze yetiştiriciliği ile son zamanlarda hızla artan seracılık sektörü de önemli ekonomik kaynaklarındandır. Ayrıca İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarının da ekonomiye etkisi bulunmaktadır. İlçede 2 tane sulama kooperatifi bulunmaktadır.

ERZIN'IN BELEDIYE BAŞKANI KİM?

Erzin ilçesinin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu'dur.

ERZIN'IN BELEDİYE BAŞKANI HANGI PARTİDEN?

Ökkeş Elmasoğlu, CHP'nin adayı olarak Erzin Belediye Başkanı seçilmiştir.