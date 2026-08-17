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Erzincan’da feci kaza... Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Erzincan’da feci kaza... Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

17.08.2026 09:45:00
Güncellenme:
İHA
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Erzincan’da feci kaza... Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü kavşağı mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Mersin’e seyir halinde olan M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, M.E.S. idaresindeki SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3’ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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