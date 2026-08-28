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Erzincan'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Erzincan'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

28.08.2026 13:31:00
Güncellenme:
DHA
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Erzincan'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Erzincan’da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki mesken ve arazilere sıçramadan söndürüldü. İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi.
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Akyazı Kavşağı Terzibaba Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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EKİPLER KONTROL ALTINA ALDI

Alevlerin sardığı imalathaneye ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, bitişiğindeki mesken ve arazilere sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Erzincan #Mobilya