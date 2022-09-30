Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezi ve Erzurum'da da hissedildi.

DHA
30 Eylül 2022 Cuma, 01:00
Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre, 30 Eylül Cuma günü saat 00.49'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

KENT MERKEZİ VE ERZURUM'DA DA HİSSEDİLDİ

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem, kent merkezi ve Erzurum'da da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


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