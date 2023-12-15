Erzincan’da 50 litre sahte alkol ele geçirildi

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:01

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:25

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı / Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre kaçak/sahte alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı.