Erzincan’da 50 litre sahte alkol ele geçirildi
Erzincan’da jandarma ekiplerince 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı / Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre kaçak/sahte alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı.
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