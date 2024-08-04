Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı!

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 08:14
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı!
Abone Ol google-news

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Erzincan haberleri Son dakika haberleri yolcu otobüsü haberleri

İlgili Haberler

Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ağır yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler