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Erzurum'da acı olay: 'Görüntümü çekin, hatıra kalsın' diyerek gölete giren genç yaşamını yitirdi

Erzurum'da acı olay: 'Görüntümü çekin, hatıra kalsın' diyerek gölete giren genç yaşamını yitirdi

16.09.2026 16:05:00
Güncellenme:
DHA
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Erzurum'da acı olay: 'Görüntümü çekin, hatıra kalsın' diyerek gölete giren genç yaşamını yitirdi

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Tekederesi Mesire Alanı'nda arkadaşlarıyla piknik yapan 28 yaşındaki Mustafa Çetin, uyarılara rağmen girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Çetin'in suya girmeden önce arkadaşlarına "Görüntümü çekin, hatıra kalsın" dediği öğrenildi.
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde gölete giren Mustafa Çetin (28) boğuldu. Çetin’in, piknik için birlikte geldiği arkadaşlarına, 'Ben suya gireceğim. Görüntümü çekin, hatıra kalsın' deyip suya girdiği belirtildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çetin, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uyarı yazılarına rağmen gölete girdi. Arkadaşlarının da girmemesi konusunda ikazda bulunduğu Mustafa Çetin, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 50 dakikalık çalışmasıyla Mustafa Çetin'in kıyıya 5 metre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından göletten çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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