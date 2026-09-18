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Erzurum’da iki aile arasında silahla çatışma: 1’i polis 12 yaralı

Erzurum’da iki aile arasında silahla çatışma: 1’i polis 12 yaralı

18.09.2026 19:12:00
Güncellenme:
İHA
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Erzurum’da iki aile arasında silahla çatışma: 1’i polis 12 yaralı

Erzurum’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, olaya müdahale eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, olaya müdahale eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti’nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. İki tarafın birbirlerine ateş ettiği olayda, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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