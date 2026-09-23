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Erzurum'da korkutan araç yangını: Art arda patlamalar yaşandı

Erzurum'da korkutan araç yangını: Art arda patlamalar yaşandı

23.09.2026 17:44:00
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İHA
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Erzurum'da korkutan araç yangını: Art arda patlamalar yaşandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobilde art arda meydana gelen patlamalar çevrede büyük paniğe neden oldu. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan söndürürken, kullanılamaz hale gelen araç demir yığınına döndü.
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, paniğe neden oldu. Araçta art arda patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.15 sıralarında Palandöken ilçesi Yıldızkent semti 89. Sokak üzerinde meydana geldi. Eski Genel Müdürlük binası önünde seyir halinde olan veya park halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, alevlerin etkisiyle otomobilde art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri çevredeki vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle alevler çevre binalara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil tamamen demir yığınına dönerken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

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