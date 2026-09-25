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Erzurum’da tepki çekecek karar... Sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine yasak

Erzurum’da tepki çekecek karar... Sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine yasak

25.09.2026 12:41:00
Güncellenme:
AA
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Erzurum’da tepki çekecek karar... Sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine yasak

Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, sokakta yaşayan hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek gerekçesiyle kent genelinde sokaklarda beslenmelerini yasakladı. Karar, sahipsiz hayvanlara yönelik çözüm politikalarının niteliği ve hayvanların temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.
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Erzurum’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin çeşitli kararlar alındı.

Toplantıda, sokaklarda düzenli olarak yapılan beslemenin hayvanların belirli bölgelerde toplanmasına, üreme ve yaşam alanlarının oluşmasına neden olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu gerekçeyle hayvanların il genelinde sokaklarda beslenmesinin yasaklanmasına karar verildi. Yasağın uygulanmasının ise ilçe belediyeleri tarafından takip edilmesi kararlaştırıldı.

Kararla birlikte mahalle ve ilçelerde sokakta yaşayan hayvanların tespitine yönelik denetimlerin artırılması da gündeme geldi. Bu çalışmaların mahalle muhtarlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülmesi, tespit edilen hayvanların ise ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi istendi.

BAKIMEVLERİ DE GÜNDEMDE

Toplantıda hayvan bakımevlerine ilişkin de kararlar alındı. Pasin Ovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin mevzuata uygun hale getirilinceye kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Birliğe bağlı Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süreçte Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapması kararlaştırıldı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınmasına yönelik takip çalışmalarının ilçe tarım ve orman müdürlüklerince yürütülmesi kararı alındı.

HAYVAN TOPLAMA EKİPLERİNE EĞİTİM VERİLECEK

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması da toplantıda alınan kararlar arasında yer aldı. Eğitimlere ilişkin katılımcı bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca hayvanlara ilişkin yapılan ihbarların kaymakamlıklar tarafından aylık olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne aktarılması istendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

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