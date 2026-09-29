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Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

29.09.2026 19:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

Erzurum'da Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan AKP'ye katıldı. Peki, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?
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Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AKP'ye katıldı. Görbil Özcan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

GÖRBİL ÖZCAN KİMDİR?

Üç dönem AK Parti'den başkanlık yapan Özcan, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığını duyurmuştu. Özcan'ın CHP'den istifasıyla birlikte Erzurum'da CHP'nin belediye sayısı bire düştü. 

İlgili Konular: #AKP #Erzurum #Şenkaya

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