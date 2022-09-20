Erzurum'da 'kereste fabrikası' yangını: 5,5 saatte söndürüldü...
Erzurum'un Oltu ilçesinde, kereste fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Oltu- Narman yolunun 3'üncü kilometresindeki Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'ya ait, orman ürünleri ve kereste fabrikasında, saat 02.30 sıralarında yangın başladı.
Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edildi.
ÇALIŞMALAR 5,5 SAAT SÜRDÜ
Polis, sağlık ve Aras EDAŞ ekiplerinin de destek verdiği, 5,5 saat süren çalışmalar sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- KPSS'de yeni skandal!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması