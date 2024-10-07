Erzurum'da 4 düzensiz göçmen yakalandı: 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Erzurum'da 4 düzensiz göçmen yakalandı: 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:42

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda saha ve analiz çalışmaları neticesinde takibe aldıkları bir aracı ilçeye bağlı kırsaldaki Mollaosman Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ekipler, düzensiz göçmenleri, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürdü.


Etiketler: #Erzurum

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