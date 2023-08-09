Erzurum’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Oltu ilçesinde hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Tayyip Coşkun hayatını kaybetti, motosikletteki Y.T. ise ağır yaralandı.
Erzurum’un Oltu ilçesinde gece geç saatlerde yaşanan kazada Tayyip Coşkun (19) idaresindeki 07 COK 57 plakalı motosiklet ile Ebubekir Pirihan idaresindeki 06 BS 6553 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Tayyip Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Y.T. (17) ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
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