Eş zamanlı 'Kuyu-46' operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak’ta Kuyu-46 operasyonu kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken biri tutuklandı.

Eş zamanlı 'Kuyu-46' operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:36

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlara yönelik eş zamanlı olarak ‘’Kuyu-46’’ operasyonu gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen F.O., Z.O., E.D., A.K.A. ve C.D. olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde de tefecilik suçunu işlediği tespit edilen Ş.Ö. isimli şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalandı.

1 TUTUKLAMA

İl merkezinde yakalaması yapılan 5 şüpheli şahıs savcı talimatına istinaden emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ş.Ö. isimli şahıs ise aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #zonguldak #Operasyon

İlgili Haberler

CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, makamında ölümle tehdit edildi

CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, makamında ölümle tehdit edildi
Zonguldak'ta feci olay... 25 yaşındaki maden işçisi intihar etti!

Zonguldak'ta feci olay... 25 yaşındaki maden işçisi intihar etti!
Zonguldak'ta feci olay... Otomobile tren çarptı, metrelerce sürüklendi: 1'i ağır 2 yaralı!

Zonguldak'ta feci olay... Otomobile tren çarptı, metrelerce sürüklendi: 1'i ağır 2 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler