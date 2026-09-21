Eşek arısı paniği kazayla bitti: 2 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Burhaniye-Bahadınlı kara yolunda meydana geldi.

Bahadınlı Mahallesi'ne giden B.Ç.'nin kullandığı kamyonete, eşek arısı girdi.

B.Ç., arı nedeniyle panik yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak zeytin tarlasına giren kamyonet, ağaca çarptı.

İhbarla olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki M.B., ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.