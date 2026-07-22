Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilen son mülki idare amirleri atamaları kapsamında, Ardahan Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atandı. Peki, Esengül Korkmaz Çiçekli kimdir, eşi kim? Esengül Korkmaz Çiçekli'nin önceki görevleri neler?

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Esengül Korkmaz Çiçekli 1978 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ'NİN EŞİ KİM?

Esengül Korkmaz Çiçekli, kendisi gibi mülki idare amiri olan ve vali olarak görev yapan Mehmet Fatih Çiçekli ile evlidir ve 2 çocuk annesidir.

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ'NİN YENİ GÖREV YERİ NERESİ?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gerçekleştirilen atamalar kapsamında Esengül Korkmaz Çiçekli'nin yeni görev yeri İstanbul oldu.

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ'NİN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

• Karabük - Eskipazar Kaymakamlığı

• Iğdır - Karakoyunlu Kaymakamlığı

• Elazığ - Kovancılar Kaymakamlığı

• Sakarya - Söğütlü Kaymakamlığı (2015 - 2020 yılları arasında görev yapmıştır).

• İstanbul - Beykoz Kaymakamlığı (2020 yılında atandığı bu görevle Beykoz'un ilk kadın kaymakamı olmuştur).

• Ankara - Pursaklar Kaymakamlığı (2024 yılı civarında bu ilçede görev yapmıştır).

Vali Yardımcılığı Görevleri

• Karaman Vali Yardımcılığı (Eşi Mehmet Fatih Çiçekli'nin Karaman Valisi olarak atanmasının ardından bu ilde vali yardımcısı olarak görev almıştır).

• Ardahan Vali Yardımcılığı (2026 yılının başında eşinin Ardahan Valiliği görevine getirilmesiyle birlikte, kendisi de Ardahan Vali Yardımcısı olarak idari kariyerini sürdürmüştür).

• İstanbul Vali Yardımcılığı (Temmuz 2026'da yayımlanan en son mülki idare amirleri kararnamesiyle yeni görev yeri İstanbul Valiliği olmuştur).