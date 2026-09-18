Esenler'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 570 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih K. (46) kullandığı 34 MRZ 359 plakalı otomobille seyir halindeyken, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e (4) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Fatih K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.