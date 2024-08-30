Esenler'de iki arkadaş arasında tartışma: 1 kişi silahla yaralandı

Esenler'de iki kişi arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla yaralandığı olayda polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:52
Esenler'de iki arkadaş arasında tartışma: 1 kişi silahla yaralandı
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Oruç Reis Mahallesi, 536. sokakta, saat 20.40 sıralarında O.Ö. ile arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, O.Ö. arkadaşı tarafından bacağından silahla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan O.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis. olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 


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