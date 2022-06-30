Esenler'de iki katlı binanın çatısı alev alev yandı
Esenler’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki iki binaya da sirayet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 905. Sokak'taki iki katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftataki iki binanın çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binalar hasar gördü.
Video Haberler
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- 'Ne hale geldiler!'
- 'Bedenimden parça kopmuş gibi...'