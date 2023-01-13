Esenler'de korkunç kaza: Hız yapan sürücü yayaya çarpıp kaçtı!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:41

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:41

Feci kaza önceki gün saat 20.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında hızla giden bir sürücü, kasis nedeniyle önünde yavaşlayan aracın sağından geçmeye çalışırken o sırada yol kenarında yürüyen 70 yaşındaki Celal Bolatgıran'a çarptı.

Kaza sonrası Celal Bolatgiran yaralanırken, otomobilin sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamı tedavisi için hastaneye götürdü.

Vücudunda kırıkların olduğu öğrenilen Celal Bolatgıran'ın tedavisi devam ediyor.

"ARAÇ AŞIRI HIZLIYDI"

Kazanın yaşandığı yerde market işleten esnaf Bedrettin Turan, "Araç aşırı hızlıydı. Önündeki aracı sollarken adamı görmeyip çarpıp kaçıyor. Bende o sırada oraya doğru gidiyordum. Adam yerde yatıyordu. Ambulans geldi hastaneye götürdü, kırıkları varmış" diye konuştu.

Polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan Celal Bolatgıran'ın ailesi ve yakınları da sürücünün tespit edilmesi için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde yol kesişimindeki kasiste yavaşlayan hafif ticari aracın arkasından hızla gelen siyah otomobil sürücüsü hafif ticari aracın sağından geçmeye çalışırken yolda yürüyen Celal Bolatgiran'a çarpıp kaçıyor.