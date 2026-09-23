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Esenyurt’ta 272 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Esenyurt’ta 272 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

23.09.2026 09:08:00
Güncellenme:
İHA
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Esenyurt’ta 272 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt’ta operasyon yaptı. 2 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

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Adreslerde yapılan aramalarda; 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton, 1 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkındaki işlemlerine devam ediliyor.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Esenyurt