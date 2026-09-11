Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

Fatih Mahallesi 993. Sokak'ta saat 21.45 sıralarında yangın çıktı.
5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALAN 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi merdiven aracı yardımıyla kurtardı.
Polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.