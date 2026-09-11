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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

11.09.2026 23:15:00
Güncellenme:
DHA
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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı.
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Fatih Mahallesi 993. Sokak'ta saat 21.45 sıralarında yangın çıktı. 

5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Esenyurt