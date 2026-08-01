Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat' destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı

Koza Mahallesi’nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt’taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı.
Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.