Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat' destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı

Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat' destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı

1.08.2026 11:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat' destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı

Adana’da işlenen cinayetin ardından şüphelinin izini süren polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu değerlendirilen Esenyurt'taki siteye özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler aranan şüpheliyi adreste bulamazken; eşini aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Koza Mahallesi’nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt’taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı.

Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Image

İlgili Konular: #Esenyurt #özel harekat