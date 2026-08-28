Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

28.08.2026 07:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Esenyurt TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası yardım için duran araçlar ve çevreden yardıma koşanlara aynı yönde ilerleyen araçlar çarptı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Esenyurt TEM bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIMA KOŞANLARA ÇARPTI

Kaza sonrası çevreden yardım için gelenlerle, aracıyla kazayı görüp duran araçlarla, çevreden yardıma koşanlara arkadan gelen araçlar çarptı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ise kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra polis tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #araç #Esenyurt #yaralı #zincirleme kaza

İlgili Haberler

Bakırköy’de aynı noktada peş peşe iki ayrı motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Bakırköy’de aynı noktada peş peşe iki ayrı motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı Bakırköy sahil yolunda aynı noktada peş peşe meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ta feci kaza... Araç köprü duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Tokat'ta feci kaza... Araç köprü duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var Niksar ilçesinde hafif ticari aracın köprü duvarına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Gaziantep'te feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can kayıpları ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can kayıpları ve yaralılar var Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.