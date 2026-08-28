Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Esenyurt TEM bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIMA KOŞANLARA ÇARPTI

Kaza sonrası çevreden yardım için gelenlerle, aracıyla kazayı görüp duran araçlarla, çevreden yardıma koşanlara arkadan gelen araçlar çarptı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ise kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra polis tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.