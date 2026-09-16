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Esenyurt'ta feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralı var

Esenyurt'ta feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralı var

16.09.2026 07:56:00
Güncellenme:
İHA
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Esenyurt'ta feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralı var

Esenyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan geçen yayalara çarptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde dün akşam saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 34 GYM 567 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin D. otomobilinin hakimiyetini kaybederek yoldan geçmekte olan Necdat Sancarbarlaz ve Mehmet Yalçın’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk çalışmalarda Sancarbarlaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Yalçın da, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yalçın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Süleyman Yasin D. ise, sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sancarbarlaz’ın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ise, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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