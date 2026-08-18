Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta hareketli anlar: Eski sevgilisinin evini ikinci kez kundakladı!

Esenyurt'ta hareketli anlar: Eski sevgilisinin evini ikinci kez kundakladı!

18.08.2026 09:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Esenyurt'ta hareketli anlar: Eski sevgilisinin evini ikinci kez kundakladı!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, ayrıldığı kız arkadaşının ailesiyle yaşadığı binayı hedef alan İ. A., 4 kez camlarını kırdığı daireyi, 2 kez de ateşe verdi. Bu sefer babanın da evde bulunduğu sırada benzin döküp çakmağı yakan şüpheli, aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Image

İddiaya göre, bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli İ. A., genç kızın ailesinin yaşadığı evi hedef aldı.

Farklı tarihlerde gece saatlerinde adrese gelen şüpheli, dairenin camlarını 4 kez taşlayarak kırdı, binayı ise 2 kez kundaklama girişiminde bulundu.

Image

CAMLARI YAPTIRMAYA GELDİ, YANGININ ORTASINDA KALDI

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle memleketlerine taşınma kararı alan aile, kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere tekrar eve geldi.

Image

Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı. Şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark eden baba, "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Babanın uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdikten sonra hızla kaçtı.

Image

KUNDAKLAMA KAMERADA

Duvarların ve girişin bir anda alevler içinde kaldığı yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Image

Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen şüphelinin, skuter ile gelmesi ve yanıcı madde ile binayı ateşe vererek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İlgili Konular: #Esenyurt

İlgili Haberler

Esenyurt’ta miras kavgası kavgası kanlı bitti
Esenyurt’ta miras kavgası kavgası kanlı bitti Esenyurt’ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada kuzenini çenesinden vuran şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs ameliyata alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat' destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı
Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat' destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı Adana’da işlenen cinayetin ardından şüphelinin izini süren polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu değerlendirilen Esenyurt'taki siteye özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler aranan şüpheliyi adreste bulamazken; eşini aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: Tam 5 kilo ele geçirildi...
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: Tam 5 kilo ele geçirildi... Esenyurt’ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 252 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.