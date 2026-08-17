Esenyurt’ta miras kavgası kavgası kanlı bitti

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.10 sıralarında Esenyurt'taki Namık Kemal Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Özyurtlar Camii yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Hasan Ö. (45) isimli kişinin silahla yaralandığını belirledi.

ÇENE VE BACAĞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Yaralının çene bölgesinden ve bacağından bir kurşun isabetiyle yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılan Hasan Ö., sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından şüphelinin elinden alındığı ve daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sırasında yaralının yakınlarının ifadelerine de başvuruldu. Yakınlarının iddiasına göre olay, taraflar arasındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle yaşandı. İddiaya göre Hasan Ö.’yü akrabası Tarık Ö., silahla vurarak olay yerinden koşarak öğrenildi. Şüphelinin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.