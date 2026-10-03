Esenyurt’ta tavuk döner yiyen 30 kişi hastanelik oldu

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt’un Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, saat 14.00 sıralarında cadde üzerindeki bir işletmeden tavuk döner yiyen kişiler, yaklaşık 3 saat sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan 30 kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye gelen kişilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu iddia edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İŞLETME İNCELEME TAMAMLANANA KADAR KAPATILDI

İhbarın ardından belediye ekipleri söz konusu işletmede inceleme başlattı. İşletme, inceleme tamamlanana kadar kapatılırken döner ve ayran başta olmak üzere ürünlerden numuneler alındı.

Yapılacak incelemeler sonucunda rahatsızlıkların kaynağının belirlenmesi bekleniyor.

“2 SAAT SONRA KUSMA BAŞLADI”

Yediği dönerin ardından fenalaşan 8. sınıf öğrencisi Emir Yakup, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben dönercide yemek yiyip eve geldim. Ardından 2 saat sonra kusma başladı. Art arda 5 kere tuvalete gittim. Sonra buraya geldim. Şu anda biraz daha iyiyim.”

Çocuğunu hastaneye getiren Ramazan Taşyapan ise şunları söyledi:

“Cumadan çıktıktan sonra çocuk döner istedi. Döner yedi. Saat 5-6 gibi hastaneye getirdik. Gıda zehirlenmesi olduğunu tespit ettiler. Şu anda da içeride yaklaşık 30 kişi yatıyor. Kusmaya başladı. Çoğu vakalar da o şekilde. Birkaç defa yediği bir yerdi. Şu an tedavisini oldu, sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Adli birimlere şikayetimizi oluşturduk.”

“ERKEN FARK ETMEMİZ BİR FACİAYI ÖNLEDİ”

Çocuğunun döner yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşadığını söyleyen Paşa Kızgın da, “Çocuğumu acilen hastaneye götürdüm. Zehirlenme olmuş ama kana bulaşmamış. Şu an evde ama durumu iyi değil. Erken fark etmemiz bir faciayı önledi. Dönerci de okul bölgesinde olduğu için birçok çocuk fenalaşıp hastaneye kaldırılmış” dedi.

İŞLETME TEDARİKÇİ FİRMAYI İŞARET ETTİ

İşletme sahibinin yakını Cihan Gökdemir ise dönerin dondurulmuş şekilde hazır olarak tedarik edildiğini belirterek işletmede hijyen sorunu olmadığını savundu.

Gökdemir, döner ve ayrandan numune alındığını belirterek, tedarikçi firmadan da numune alınacağını söyledi. İnceleme sonucunun beklendiğini ifade eden Gökdemir, işletmenin sonuçlara göre tedarikçi firma hakkında şikayette bulunacağını kaydetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.