Esenyurt’taki Innovia projesinde binlerce kişi mağdur oldu: Savcılık yine 'takipsizlik' verdi!

İstanbul Esenyurt’ta 2010 ve 2011 yıllarında maket üzerinden satıldığı, 2013 yılında tamamlanarak sahiplerine teslim edileceği açıklanan Innovia projesindeki konutların aradan 13 yıl geçmesine rağmen teslim edilmediği belirtildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 6 bin 500 konutluk projeden ev almak isteyen yaklaşık 4 bin kişinin mağdur olduğu öne sürüldü. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yöneticileri hakkında yapılan yeni suç duyurusu da kamu davasına dönüşmedi.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SUÇLAMASIYLA BAŞVURDULAR

Mağdurlar, şirket yöneticilerinin “nitelikli dolandırıcılık” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma” suçlarından yargılanmasını talep etti.

Mağdurların iddiasına göre şirket, proje kapsamında yaklaşık 4 bin kişiden 300 milyon doların üzerinde para topladı. Ayrıca kamu bankası Halkbank’tan 600 milyon lira kredi kullanılmasına rağmen inşaatlar tamamlanmadı.

SAVCILIKTAN YİNE TAKİPSİZLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ağustos 2026 tarihli kararında aynı projeyle ilgili daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar verildiğine dikkat çekti.

Başsavcılık, önceki kararı gerekçe göstererek yeni bir kamu davası açılmasına yer olmadığına hükmetti.