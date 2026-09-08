Esenyurt ve Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 Eylül'de Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde belirlenen 2 adres ve araca yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 4 kilo 950 gram kristal halde metamfetamin, 4 kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı halde metamfetamin ve 16 kilo 650 gram sıvı halde metamfetamin olmak üzere toplam 26 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.