Esenyurt'ta mafya-yargı-siyaset: MHP eski MYK üyesi Muharrem Yıldız isyan etti

10 Ocak 2022 Pazartesi, 13:43

İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine AKP dönemine ait kaçak yapı, rant, adaletsizle gündemde. Bu sefer mağdur olan MHP eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, iş insanı Muharrem Yıldız oldu. Yıldız, 2012 yılında kat karşılığı otel yapılmak üzere Yeni Ünsa ve Neria firması ile sözleşme imzaladı. İlgili firmalar oteli bitmiş halde 3 sene içerisinde teslim edecekti. Ancak, müteahhit firmanın 18 bin metrekareye yakın kaçak yapılaşması nedeniyle Esenyurt Belediyesi inşaatı mühürledi. 10 senedir yapı inşaat halinde duruyor. Yıldız, zararının 100 - 150 milyon civarında olduğunu söyledi.

İş insanı Yıldız, AKP'li belediye başkanları; Necmi Kadıoğlu ve Murat Alatepe döneminde, çok fazla kaçak yapıya göz yumulduğunu, büyük rant sağlandığını, müteahhitlerle belediyenin ortak iş tuttuğunu belirterek, sadece müteahhit ile değil o günkü belediye yönetimi ile de ciddi sorunlar yaşandığını anlattı.

AKP'Lİ BAŞKANI CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

KRT TV'nin haberine göre, AKP döneminde işlerin rüşvetle, pazarlıkla ilerlediğini ifade eden Yıldız, "Yapılması gereken emsal 2, 20 bin metrekare inşaat yapılacağına, '30 bin metrekare yapın, emsalinizi 5'e çıkarın' deniliyor daha sonra belediyeye gidildiğinde, masaya oturttuktan sonra bu yapılan imalatlar usulüne uyduruluyordu. Bizim müteahhit Selahattin Üngür ile belediye aralarındaki komisyonda anlaşamamışlar, kendi aralarındaki al-verden dolayı bitiremediler" dedi.

Müteahhit firma ile belediyenin rüşvet konusunda anlaşamamasından kaynaklı inşaatın mühürlendiğini ifade eden Yıldız, inşaatın mühürlenmesinden sonra yaşananları anlattı.

Belediyenin 'kaçak yapı yoktur' yazısı verdiğine şaşırdığını söyleyen Yıldız, hemen Murat Alatepe'ye dilekçe verdiğini, CİMER'e de şikayette bulunduğunu dile getirdi.

KAÇAK İNŞAAT İÇİN "KUSUR YOKTUR" RAPORU

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in gündeme getirdiği, Adem Örenci'nin de işin içinde olduğunu belirten Yıldız şunları söyledi:

"Necmi Kadıoğlu dönemi bitti, Murat Alatepe dönemi başladı. Belediyenin mühürlediği yapı ile ilgili, Alatepe döneminde, Alatepe'nin belediye başkanı olmadan önceki 'arabulucuk' ve 'plan ve proje tadilatı yapma' ile alakalı bir firması vardı. Firmanın başında Adem Örenci diye biri bulunuyordu. Örenci, buradaki yolsuzluklarla, ciddi usulsüzlüklerle ilgili birçok kez gündeme geldi, tutuklamalar yapıldı. Medet Hanlı diye bir dava oluştu burada. Mafya lideri filan dediler. Sedat Peker de bu Örenci konusuna girmişti. Buradaki inşaat için de bir anlaşma yapmışlar 6 milyon karşılığında... 'Usulsüz olan yapıların hepsini yasal hale getirebiliriz' demişler.

Esenyurt Belediyesi'nde imar usulsüzlüğü olanlara, mevzuatta olmamasına rağmen 'emsal transferi' diye birşey uydurmuşlardı. Bu kararla kaçak yapıları rüşvet karşılığında kabul edebiliyorlardı. Fakat onun karşılığında da bir arazi alınması gerekiyordu. Müteahhit firma burada arazi alıp bu yolu denemek yerine daha az para ile Murat Alatepe ile bu işe hallederim diyerek başka yolu tercih etmiştir. Onu da yapamamıştır.

Esenyurt Belediyesi kendi belediye başkanı döneminde tutulan, kaçak inşaat için sonradan bir rapor hazırladı, 'hiçbir kusurlu imalatı yoktur, burada fazla imalat yapılmamıştır' diye. O zaman Bakırköy 4. Ticaret Mahkemesi'nde devam eden davaya yazılar getirmeye başladı müteahhit. Biz de şaşırdık. Kendi belediyesi döneminde tutulmuş, bilirkişi raporlarında burada fazla imalat olduğu ortada."