Esenyurt'ta 'park yeri' kavgası

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:40

İncirtepe Mahallesi’nde geçen pazar akşamı; iddiaya göre, park nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Olay ailelerin de katılmasıyla büyüdü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı. Olayda yaralanan olmazken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.