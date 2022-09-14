Esenyurt'ta 'park yeri' kavgası
İstanbul Esenyurt’ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
İncirtepe Mahallesi’nde geçen pazar akşamı; iddiaya göre, park nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Olay ailelerin de katılmasıyla büyüdü.
İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Yumrukların havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı. Olayda yaralanan olmazken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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