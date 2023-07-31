Esenyurt'ta tekel bayisi vahşetinde 'Savcı Sayan' ayrıntısı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisine yapılan silahlı saldırıya tepkiler hız kesmeden devam ediyor. Saldırganlardan ikisi yakalanırken diğer iki kişi aranıyor. Cumhuriyet'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, saldırıya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Nilay Tuğçe Bostancı
Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:51
Esenyurt'ta tekel bayisi vahşetinde 'Savcı Sayan' ayrıntısı
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Esenyurt'ta 29 Temmuz saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisine gelen 4 şahıs içeride bulunan 3 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Vahşette 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen yaşamını yitirirken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Saldırının ardından söz konusu vahşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hepsi silahlı 4 kişinin işyerine girdiği, kasada duran bayi çalışanını sıkıştırıp tehdit ederek darbettikleri, kafasında şişeler kırarak işkence ettikleri görüldü. Bayi çalışanı kasada bulunan silahı alarak, saldırganlardan birinin ayaklarına ateş etti. Ardından saldırganlardan biri içerideki 3 kişiye kurşun yağdırdı.

3 SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö.’nün de yakalandığını duyurmuştu. Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö. ve saldırganların kaçmasına yardım eden H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

SAVCI SAYAN'IN AKRABASI ÇIKTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada saldırganların AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kuzenleri olduğunu iddia etti. Dündar şunları söyledi:  

 "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyende saldırganların kendi yeğenidir"

SİLAHLI GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞTI

Savcı Sayan, belediye başkanı olduğu dönemde yanında bulunan şahıslarla Ağrı sokaklarında uzun namlulu silahlarla gövde gösterisi yapmıştı.

 


Esenyurt savcı sayan Erol Dündar silahlı saldırı

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