Eşi ve kayınbiraderini öldüren güvenlik korucusu aranıyor

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:01

Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde, dün saat 01.00 sıralarında güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel ile konuşmak üzere, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti.

DEHŞET SAÇTI

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç’un kayınbiraderi Fecri Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Fecri Tunç ile Birsel Tunç'un cenazeleri, dün Doğubayazıt ilçesindeki asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

HALA ARANIYOR

Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi Metin Tunç'un yakalanması için çalışmalar devam ediyor.