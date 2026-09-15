Eşi yangında öldü, kendisi yaralandı: Tedavisinin ardından tutuklandı

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak’taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan Derya Çiçek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE BİDONA BENZİN DOLDURTMUŞ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, evde yapılan incelemede Mazlum Çiçek'in cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi. Öte yandan, Derya Çiçek'in yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Çiçek'in yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Çiçek hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Çiçek'in evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Çiçek'i de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

'AKARYAKIT İSTASYONUNA ZORLA GÖNDERDİ'

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Derya Çiçek, tedavisinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Çiçek, mahkemedeki ifadesinde, Mazlum Çiçek ile kıskançlık nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, eşinin kendisine sürekli intihar etmek isteğini söylediğini ileri sürüp, akaryakıt istasyonuna da Mazlum'un Çiçek'in istediği üzerine gittiğini iddia etti. Çiçek, "Mazlum beni akaryakıt istasyonuna zorla gönderdi ve benzin aldırdı. Sonrasında kapıyı kilitledi ve yakıt döküp kendini yaktı" dedi.

TUTUKLANDI

Çiçek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyede mahkemenin kararını duyan Derya Çiçek, “Oraya hayatta girmem, zaten yanmışım. Beni çekip rezil etmesinler. Allah belanı versin Mazlum. O mezarda rahat etme, hayatımı kararttın. Ben bir şey yapmadım. Gerçekler ortaya çıkacak" dedi.