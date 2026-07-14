Eşine göz kırpıp sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü komşusunu 3 kurşunla öldürdü

Olay, 12 Temmuz saat 05.00 sıralarında Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta meydana geldi. Yetiş Gönültaş, komşusu Y.D.’nin evine gitti.

Bir süre sonra eve diğer komşu Süleyman Köroğlu da geldi. Köroğlu, burada daha önce eşine sözlü tacizde bulunup, göz kırptığı iddiasıyla Yetiş Gönültaş'a tabancayla 3 el ateş etti.

Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Yetiş Gönültaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gönültaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi.