Eşini doğrama tahtasıyla katletti, savunmasına hiç şaşırmadık
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşi Zeliha Durmuş'u (41) doğrama tahtası ile başına vurarak katleden sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş tutuklandı. 55 yaşındaki Durmuş ifadesinde, ceza indirimi alabilmek için başvurulan yöntemi tekrarlardı ve eşini suçladı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün sabah saatlerinde Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Süleyman Durmuş, bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş'u öldürdü.
İddiaya göre; Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtasıyla eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş'un öldüğünü anlayan Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu.
Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verildi.
YİNE AYNI İFADE
Gözaltına alınan sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda kadın cinayeti haberlerinde görmeye alıştığımız savunma yaparak eşini suçlayan Durmuş, öldürme kastının olmadığını savundu.
Süleyman Durmuş nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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