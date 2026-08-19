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Eşini kurt sanarak vurup öldürdü: Serbest bırakıldı

Eşini kurt sanarak vurup öldürdü: Serbest bırakıldı

19.08.2026 21:46:00
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İHA
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Eşini kurt sanarak vurup öldürdü: Serbest bırakıldı

Elazığ’da ağıla kurt girmemesi için nöbet tuttuğu sırada ses gelmesi üzerine ateş ederek 3 çocuk annesi eşini öldüren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Olay, dün merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağıla kurt girmesi üzerine tüfekle nöbet tutmaya başlayan M.K., karanlıkta gelen sesler üzerine hareketlilik fark ederek ateş açtı.

M.K.'nin açtığı ateş sonucu, 3 çocuk annesi eşi Hasret K. (51) vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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