Eşini öldürüp cesedini bodrumda saklamıştı: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:03

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:03

Olay, 3 Ağustos 2022'de Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Süner, tartıştığı 3 çocuğunun annesi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp, cesedi evin bodrumuna sakladı.

Cinayetin ardından, traktörüyle tarlasına gidip bir süre çalışan Bayram Süner'in, tekrar eve dönüp, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki işyerine giderek, "Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim?" diye sorduğu ve işyeri müdürünün ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdiği öğrenildi. Süner'in durumundan şüphelenen işyeri müdürü, jandarmayı arayıp durumu bildirdi.

Süner'in evine giden jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Bayram Süner, tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında Bayram Süner'in evlilikleri süresince Fadim Süner'e psikolojik baskı uyguladığını belirtti. Bayram Süner'in evlilikleri sırasında eşine baskı yaptığına dair tanık beyanları da göz önüne alındığında, bu yöndeki savunmasına itibar edilemeyeceğinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağına yer verildi. Bayram Süner hakkında, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet'ten 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi.

KIZINI SUÇLADI

Tutuklu Süner'in, yargılanmasına devam edildi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen son duruşmaya tutuklu Bayram Süner ile Fadim Süner'in annesi Fadimana Şahin, babası Ramazan Şahin, kızı Melisa Sena Yaylacı ve taraf avukatları katıldı. Bayram Süner, son savunmasında da daha önce olduğu gibi kızını suçlayarak, "Eşimi kızım Melisa Sena öldürdü. Tek suçum silahı saklamaktır. Yüce adalete sığınıyorum" dedi.

Bayram Süner'in, yargılama sürecindeki ifadesinde, cinayeti kızı Melisa Sena Yaylacı'nın işlediğini öne sürmesiyle ilgili 19 Ekim'de yapılan duruşmadaki savcının mütaalasında, 'Her ne kadar sanık, yargılama sırasında kızı olan Melisa'nın maktulü öldürdüğünü beyan etmişse de sanığın soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca müdafi huzurunda alınan savunmasında, kendisini aldatması nedeniyle maktulü öldürdüğünü ikrar ettiği' belirtildi.

Mahkeme heyeti, Bayram Süner'e 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.