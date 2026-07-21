Eşini öldürüp ormana gömdü, sesini taklit edip bankayı aradı

Antalya'da Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Demircikara Polis Merkezi Amirliği'ne 25 Aralık 2018'de müracaat eden Mehmet Erkan Usluca, yabancı uyruklu eşi Elena Beyder Usluca'nun 24 Kasım 2018’de kaybolduğunu belirtti. Usluca’nın kayıp ihbarının ardından kadının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Mehmet Erkan Usluca polise verdiği beyanında; eşinin, kanser hastası olduğunu ve 6 aylık ömrü kaldığını öğrendiğini, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu, arkadaşlarında kalacağını söyleyerek evden ayrıldığını söyledi. Usluca, eşinin cep telefonunun olmadığını ve kendisine ait telefonu kullandığını, eşinin özgür ruhlu olduğunu ve zaman zaman evden ayrılıp geri döndüğünü, bu sebeple evden gittiği tarihte kayıp müracaatında bulunmadığını ifade etti.

Usluca ayrıca, 1 ay sonra konsolosluktan arandığını ve eşinin ailesinin kayıp ihbarında bulunduğunu öğrendiğini, konsolosluğun yönlendirmesi üzerine kendisinin de 1 ay sonra polis merkezine kayıp müracaatında bulunduğunu ifade etti.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILDI

Kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Elena Beyder Usluca'nun güncel kaydının veya yurt dışı giriş-çıkışının olmadığını tespit eden ekipler, öldürüldüğünü değerlendirerek çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Usluca’nın banka hesapları ve HTS kayıtları incelendi. 1 yıla yakın süre yapılan çok yönlü araştırmalar sonucunda; Elena Beyder Usluca'nun 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, cesedinin saklanmasına veya yok edilmesine ise şüphelinin kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mehmet Erkan Usluca ve kardeşi R.U., geçen yıl eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Mehmet Erkan Usluca, 24 Kasım 2018'de eşiyle tartıştığını, arbede sırasında eşinin yere düştüğünü ve öldüğünü, eşinin cesedini Aksu ilçesi Kumköy'de ormana gömdüğünü söyledi. Yer gösterme ve kazı çalışması sonucu kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. İşlemlerinin ardından Mehmet Erkan Usluca ve R.U. adli adliyeye sevk edildi. R.U. yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Erkan Usluca ise tutuklandı.

OTOMOBİLİ CİNAYETTEN 5 GÜN SONRA SATMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Elena Beyder Usluca adına kayıtlı 06 BA 4003 plakalı otomobilin 29 Kasım 2018 tarihinde Mehmet Erkan Usluca tarafından elindeki vekaletnameyi kullanarak satıldığı, kadına ait cep telefonunun 24 Kasım 2018 tarihine kadar aktif olarak kullanıldığı, bu tarihten sonra ise bazı gün ve saatlerde açılıp kapatıldığı kaydedildi. Telefonun son olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde Manavgat ilçesinden baz sinyali verdiği belirlendi. Ayrıca Usluca’nın da 7 Şubat 2019 tarihinde ikametini Manavgat’a taşıdığı, kadına ait telefonun eşi tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

EŞİNİN SESİNİ TAKLİT EDEREK BANKAYI ARAMIŞ

İddianamede; Elena Beyder Usluca'nın banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 26 Kasım 2018 tarihinde sanığın kardeşinin hesabına 13 bin 200 lira gönderildiği, 3, 7 ve 10 Aralık tarihlerinde ise kadının hesabından toplam 2 bin 300 lira çekildiği, bankadan temin edilen ses kayıtlarının incelenmesinde, görüşmeleri Mehmet Erkan Usluca’nın yaptığı ve kendisini Elena Beyder Usluca olarak tanıttığı kaydedildi.

Tutuklu sanık Mehmet Erkan Usluca, Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Mehmet Erkan Usluca’nın, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, ertelendi.