Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı… Firari yakalandı!

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, 3 saat bıçakla direndikten sonra polisin müdahalesi ile gözaltına alınan firari hükümlü Yılmaz Dai (43), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:28
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Atilla Mahallesi 467 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yılmaz Dai, eşini ve 2 çocuğunu evinde rehin aldı. 

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin geldiğini fark eden Dai, apartman boşluğuna çıktı. 

Bu sırada Dai'nin eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen Dai'nin dalgınlığından yararlanıp, müdahale etti. Gözaltına alınan Dai, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.


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