Eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi tabancayla ateş ederek eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.
Rize'nin Çayeli ilçesinde ilçeye bağlı Demirhisar köyünde F.M.B., (44) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B.'ye (54) ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Y.B. ile Ş.A.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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