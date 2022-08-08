Eşiyle tartışıp, elindeki bıçakla kendini 'balkona' kilitledi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:31

Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta 7 Ağustos Pazar saat 21.45 sıralarında iddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Polis ve itfaiye ekipleri, kendisini balkona kilitleyen Ramazan E.'yi indirmek için 4 saat uğraştı.

Müzakereci polislerin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince, özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Aynı anlarda itfaiye ekipleri de balkondan atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.

30 DAKİKALIK İKNA ÇABASI

Balkona gelen ekipler, bir süre de burada Ramazan E.'yi ikna etmeye çalıştı. 30 dakikalık ikna çabasından sonra elindeki bıçağı bırakan Ramazan E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.