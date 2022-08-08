Eşiyle tartışıp, elindeki bıçakla kendini 'balkona' kilitledi
İstanbul Silivri'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkona kilitleyip, bağırarak elindeki bıçakla kendini yaralayan koca, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek indirildi.
Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta 7 Ağustos Pazar saat 21.45 sıralarında iddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI
Polis ve itfaiye ekipleri, kendisini balkona kilitleyen Ramazan E.'yi indirmek için 4 saat uğraştı.
Müzakereci polislerin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince, özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Aynı anlarda itfaiye ekipleri de balkondan atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.
30 DAKİKALIK İKNA ÇABASI
Balkona gelen ekipler, bir süre de burada Ramazan E.'yi ikna etmeye çalıştı. 30 dakikalık ikna çabasından sonra elindeki bıçağı bırakan Ramazan E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bıçak darbeleriyle yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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