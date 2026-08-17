Eski AKP'li milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti

Eski AKP Kocaeli Milletvekili ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gönül'ün cenazesi bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Gönül, 2001'de AKP'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gönül, 2003-2007 yılları arasında da AKP Kocaeli İl Yönetimi İl Sekreterliği yaptı.

23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi.

Gönül daha sonra, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

ÇELİK VE KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül'ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Gönül için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz ve AK Parti Genel Merkez eski Kadın Kolları Başkanımız Azize Sibel Gönül kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.